MOODS Damesmode en Lifestyle geopend op de Julianaweg

In het pand aan de Julianaweg 57, waarin voorheen Kapsalon Aart en daarna BT Hair en Beauty gevestigd waren, is afgelopen vrijdag geopend MOODS Damesmode en Lifestyle. De zaak wordt gerund door Daniëlle Vos en Carina Klouwer.

In de afgelopen drie weken is keihard gewerkt om de damesmodezaak in te richten en het resultaat is zeer mooi geworden. Vrijdag om 8.30 uur werd het lint doorgeknipt als openingshandeling. MOODS is een echte aanvulling op het winkelbestand in de ‘Poort van Volendam’.

Hier kunnen de modebewuste vrouwen terecht voor kleding in het midden en hoog segment en een groot assortiment Lifestyle-artikelen.