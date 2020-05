Mooie initiatieven Wijkraad Oude Kom

Een compliment mag gegeven worden aan de Wijkraad Oude Kom. Om de boel te verfraaien in de oudste woonwijk van Volendam, zijn er enkele mooie en zeer gewaardeerde activiteiten ondernomen.

Zo zijn er langs de Zwanensloot op de Schippersgracht op de kale plekken tussen de beplanting rozenstruiken geplant. Het Brijkje, dat al tientallen jaren een trieste aanblik geeft, daar zijn door leden van de Wijkraad struiken geplant en is er aan de zijkant een schutting geplaatst.

Mede op initiatief van de Wijkraad is er onder het viaduct een fraaie grote Oud-Volendamfoto op de muur bevestigd van de Bevrijdingsfeesten. De stoep is opnieuw bestraat en ’s avonds wordt de grote foto verlicht. Ook is het viaduct beschilderd met witte verf. Het ziet er allemaal keurig netjes uit.