Mooie optredens in de Mariakerk tijdens de Kerstvieringen

Al vele jaren zorgt Paula Rijkenberg ervoor dat er koren en artiesten optreden tijdens de Kerstvieringen in de Mariakerk. Het gemengd parochiekoor van de Mariakerk zong op Kerstavond om 19.00 uur en op Eerste Kerstdag om 9.30 uur tijdens de Hoogmis.

Kerstavond om 21.00 uur tijdens de laatste Nachtmis werd de zang en muziek voor het derde achtereenvolgende jaar verzorgd door Sandrina Snoek, Shadee van Vlaanderen en Jordy Tuijp. Prachtige kerstnummers worden door het drietal vertolkt en dit wordt zeer gewaardeerd door de kerkgangers. Ook is er een stijgende lijn in het aantal bezoekers. Op Eerste Kerstdag zingen de nichtjes Prop met Nick Schilder al vele jaren om 11.00 uur in de Kerstviering in de Mariakerk. Ook nu zat de kerk weer bomvol en zongen de dames weer de sterren van de hemel.