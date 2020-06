Monique Smit trots op nieuwe Kleuterpop-cd en -boek

‘Mooie reacties van kinderen die meedansen en zingen’

,,Dat is waar je het voor doet”, zegt Monique Smit over de reacties die zij al heeft mogen ontvangen sinds de release van de Kleuterpop-cd en het boek. ,,Ik krijg via sociale media dagelijks filmpjes en foto’s van trotse ouders, waarop hun kinderen te zien zijn, dansend of zingend.”

Door Eddy Veerman

,,Ik kreeg vaak te horen ‘waarom ga je niet eens zelf iets bedenken?’ Ik ben altijd geholpen door Jan en dat ging altijd goed.” Ze maakten twee cd’s van de Kleine Kleutertjes en een Sinterklaas- en Kerst-cd. ,,‘Kan ik het wel zelf?’, vroeg ik me af. Ik dacht aan een album met meer dansmuziek voor kinderen, zodat, als ik geboekt word, we er samen met de kinderen een dansfeest van kunnen maken.”

Ze schoof aan tafel met de mannen van onder meer Snollebollekes. ,,Ik wilde iets in die richting en dan voor kinderen. Ze waren zelf ook gelijk enthousiast. Ik heb meegeholpen bij het schrijven van de teksten en de onderwerpen aangedragen.”

Inmiddels heeft zij zelf referentiekader thuis. ,,Zoontje Noah was bij het eerste deel nog niet eens geboren en het inzingen van het tweede deel ‘Kleine kleutertjes’ gebeurde bij ons thuis omdat ik hoog zwanger was. Een week later werd Noah geboren en die muziek maakte hem kennelijk rustig.”

,,Nu was Noah, vier jaar inmiddels, net als broertje Luca een proefkonijntje voor de nieuwe liedjes. Ik kon het thuis mooi uitproberen. Er was bijvoorbeeld een liedje dat eigenlijk al klaar was, maar Noah deed er niks mee. Niet neuriën of dansen. Dus ik heb de mannen gebeld, dat we die beter konden skippen.”

,,We hebben er ook weer een boek bij gedaan en elke vrijdag komt een videoclip van de liedjes online. Dan kunnen kinderen met het boek op schoot of op tafel bladeren, dansen en zingen. De teksten staan er in, dus als ze wat groter worden, kunnen ze die leren meelezen.”

Clips

,,En met dat je het boek openslaat, verander ik in een cartoon en dat is leuk voor in de clips. Ook van dat proces mocht ik onderdeel zijn. En kon ik vragen aan Noah of de wangetjes en het haar op dat van mama lijken.”

Ook bevat het boek een kleurplatenactie waarmee een mini concert op school te winnen is van Monique. ,,Via de site kleuterpop.nl kunnen ouders dan de foto van de kleurplaat uploaden en zo’n concert winnen.”

,,Als je dan zoals laatst alles in handen hebt, maakt dat je absoluut erg trots. Vooral ook omdat mijn vriend Martijn me zo goed heeft geholpen. Tijdens de coronaperiode waren we veel thuis en ik zie het daarom als een gezamenlijk project. En de jongste van elf maanden, Luca, heeft nog geen idee dat het zijn moeder is, maar bij het horen van de leuke liedjes en zien van de clipjes gaat hij met zijn handjes en gatje heen en weer. Dat is zo mooi.”

Volgend jaar hoopt Monique het land door te mogen trekken met de Kleuterpop-show. ,,Nu kan eerst de bekendheid groeien. Ik kreeg bijvoorbeeld ook leuke berichtjes van dansscholen in Volendam, dat ze het zo goed kunnen gebruiken. En als je kinderen vrolijk mag maken, dat is sowieso mooi om te mogen doen.”

,,Als we dan het land in gaan, dan is dat tijdens mini-disco’s met een dj en twee danseressen erbij, dus het is meer dan alleen een optreden van mij. Verder ga ik ook door met solomuziek. Ik heb een echte kroegplaat klaarliggen, maar het is zo’n goed liedje dat ik het jammer vind om het nu uit te brengen.”

Ze heeft dus niet stil gezeten. ,,Maar het zien opgroeien van de kinderen krijgt de meeste aandacht. Enige tijd geleden was ik veel aan het presenteren en zingen, was ik soms zes dagen voor een dagdeel op pad en moest ik Noah vaak wegbrengen. Dat wil ik niet meer, dit is zo’n mooie tijd.”