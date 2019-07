Bijzondere apotheose van tweede 3JS-hoofdstuk in openluchttheater Caprera

‘Mooiste plek om afscheid te nemen’

De stilte viel, bij het vallen van het donker. Podium en publiek waren even voor hem alleen. ,,Dit zijn mijn makkers. Onder hun vleugels ben ik van een rookie muzikant geworden”, keek Jan de Witte naar de bandleden die hem omringden. Wat twee maanden eerder was aangekondigd, werd in het openluchttheater van Caprera Bloemendaal werkelijkheid. Zijn laatste 3JS-akkoorden klonken. ,,Ik heb alles op de rit, alles wordt bij deze band voor me geregeld… wat ga ik in Gods naam doen? Ik ga mijn hart volgen. Je moet wel eens moeilijke beslissingen nemen om verder te komen in het leven…”

Door Eddy Veerman. Foto's Robert Gort Fotografie

‘Wat een avond’. De muziek, de zang, het decor, de weersomstandigheden: de titel van een eerder liedje van de 3JS was met recht op de avond geplakt. De jaarlijkse aftrap van de zomer in die uitzonderlijke setting van Caprera stond dit keer in het teken van het afscheid van Jan Schilder (de Witte). Zes jaar eerder – hij had net het stokje en plekje overgenomen van vader Jaap – debuteerde hij op hetzelfde podium en veroverde meteen de harten van de fans. Kreeg ‘zijn’ moment, rappend, met ‘No diggity’.

Zijn veelzijdigheid, zijn explosiviteit, het kwam zaterdag samen in de song die hij de afgelopen maanden vertolkte tijdens de imposante ‘Heroes of Music Tour’, waarmee de 3JS langs de landelijke theaters trokken. ‘Let’s go crazy’ van Prince verleidde hem uit zijn comfortzone te gaan, zoals hij dat eerder dit jaar ook tijdens de TOP 2000-concerten in eigen dorp deed. Het podiumbeest in hem ontwaakte weer.

Zes jaar geleden belandde Jan de Witte door een natuurlijke samenloop van omstandigheden – vader Jaap kampte met lichamelijke klachten – naast zijn dorpsgenoten Jan Dulles en Jaap Kwakman, net als hij muzikanten met poprock in het bloed.

‘Ik kon niet goed

omgaan met het idee

dat Jan stopte’

De erkenning die zij oogstten en krijgen voor wat zij Nederlandstalig maken, staat nog altijd in schril contrast met wat zij verdienen, maar groeit gestaag door. Regelmatig wagen zij zich aan uitstapjes – zoals twee jaar geleden de ‘U2-tour’- waarbij veertig uitverkochte theaters omver werden geblazen. Die afwisseling houdt 3JS gaande en zorgt telkens voor nieuwe inspiratie.

Dat laatste zal straks tevens gaan komen van de nieuwe ‘J’, Robin Johannes Küller. De zoon van voormalig Dijkzicht-tennisleraar Edwin Küller en Anja van Scherpenseel werd afgelopen weekeinde in Bloemendaal voor het eerst live voorgesteld aan het publiek en speelde mee met de nog uit te brengen single ‘Dansen tot het over is’. Jan de Witte zal op 14 juli nog één keer met de J’s spelen, maar dan is het – in de Volendamse PX – de uitgeklede theaterversie van ‘Heroes of Music’. Zaterdag was het echte afscheid van het 3JS-publiek. De fans die hem na afloop een enorme collage schonken, de fans die hij daarvoor had bedankt en hem een staande ovatie gaven. ,,Dat je hier afscheid mag nemen, een mooiere plek kun je je niet wensen.”

Hij dankte het management, de rasmuzikanten waarmee zij al jaren op tournee gaan, de geluids- en lichttechnici, die zo langzamerhand tot de 3JS-familie zijn gaan behoren. En zijn dorpsgenoten dankte hij voor de bijzondere tijd. Voor Jan Dulles leek het nog onwerkelijk te zijn. ,,Deze avonden waren toegespitst op het vertrek van Jan, het publiek was daar ook mee bezig. De shows waren emotioneel beladen en daarom schitterend mooi. We hebben er tot dit moment niet heel veel over gesproken omdat we het gewoon zo druk hebben gehad en omdat het gewoon een raar idee was dat Jan stopte. Ik kon niet goed omgaan met het idee.”

,,Onze fans hebben de afgelopen maanden ruimschoots afscheid van Jan kunnen nemen tijdens de Heroes-tour en in zijn slot-speech heeft hij het allemaal zo mooi gezegd, dat ik er geen letter meer aan toe kon voegen. We hebben hele mooie jaren met Jan meegemaakt. Hele bijzondere dingen. En we hebben hem een volwassen man zien worden. Althans... zo volwassen als een muzikant kán worden”, glimlachte Dulles.

‘Het nieuwe album

moet het gevoel oproepen

van het eerste album’

,,We zijn ontzettend blij dat we in Robin een goeie vervanger hebben gevonden voor Jan. Die lagen ook niet voor het oprapen namelijk. We wilden per se een Volendammer in de band die goed gitaar kon spelen én zingen. Ze zijn schaars.”

Het nieuwe bandlid mag zaterdag zijn debuut maken voor eigen publiek tijdens het Votown-concert in het FC-stadion. In het najaar staat het tweede deel van de clubtour gepland en ondertussen wordt driftig aan een nieuwe cd gewerkt. Dulles: ,,De releasedatum van de nieuwe single ‘Dansen tot het over is’ is nog niet definitief vastgesteld omdat de platenmaatschappij nog bezig is om een release-planning te maken. We verwachten dat het ongeveer over een maand zal zijn.”

,,Jaap Kwakman en ik hebben het meeste met z’n tweeën geschreven. Jan de Witte riep ons in maart bijeen en kondigde vrij onverwachts zijn vertrek aan. Vooral ook omdat we op het punt stonden om te beginnen met het schrijfwerk voor nieuwe liedjes. Jan voelde zich niet goed bij het idee dat-ie een heel jaar met ons de studio in moest terwijl hij er met zijn hart niet meer voor 100% bij zou kunnen zijn. Wij begrepen dat en konden hem alleen maar steunen in zijn keuze, aangezien wij dertien jaar geleden voor zo’n zelfde keuze hebben gestaan, toen we met het BlueBus-project stopten en voor 3JS kozen.”

,,Jaap en ik besloten daarop dat we dan maar meteen met z’n tweeën aan de slag moesten gaan, want er was geen tijd te verliezen. We hebben vier dagen een bungalowtje gehuurd op Texel met z’n tweeën en het was daar zo mooi en het weer was ook zo zonnig dat we besloten om alleen maar positieve ‘zonnige’ liedjes en teksten te gaan schrijven. Daar zijn de eerste vier nummers ontstaan, waaronder dus de nieuwe single. Het nieuwe album moet weer dat gevoel oproepen van ons eerste album.”

,,We hebben ondertussen al bijna twintig demootjes liggen waaruit we een selectie gaan maken. Vervolgens gaan we dit album weer helemaal zelf produceren, net zoals we dat met de eerste albums hebben gedaan. Niet omdat de vorige samenwerkingen met externe producers niet bevallen zijn, daar hebben we juist veel van geleerd, dus we willen met die nieuwe kennis kijken of we het deze keer weer helemaal zelf kunnen. Het afmixen van de nummers doen we overigens niet zelf.”