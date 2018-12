‘Wij hebben geleerd om iedereen te respecteren’

Motorclub met Volendamse leden kiest voor een eigen weg

Clubs met liefhebbers van motoren staan niet in een al te best daglicht. Enkelen van dit soort groeperingen worden keer op keer in verband gebracht met criminele activiteiten. Volendam heeft sinds enige tijd haar eigen motorclub en dus zijn vooroordelen niet van de lucht. De leden van deze groep willen graag beklemtonen dat zij geen enkel kwaad in de zin hebben. Wie is deze groep motorliefhebbers en wat drijft hen?

Evert Jonker heeft de club opgericht samen met enkele andere Volendammers, waaronder Mike Snieder. De groep werd na enige tijd omgedoopt in het toepasselijke ‘Harbour-Side’. Als leider van de club draagt Evert de titel ‘President’ op zijn motorjack. Tijdens een rit zijn de Volendammers in aanraking gekomen met de motororganisatie: ‘Originals MC’. Deze club is ontstaan in de regio midden-Nederland en heeft leden door het hele land. Na verloop van tijd zouden de dorpsgenoten onderdeel worden van dit gezelschap.

Weerstand

De motorclubs ervaren naar eigen zeggen voortdurend weerstand vanuit de kant van de overheid. De voorzitter van ‘Originals MC’ die bekendstaat onder de bijnaam ‘Geronimo’ en de titel ‘Founder’ op zijn jack draagt, vertelt: ,,We worden onderweg regelmatig aangehouden door de politie, waarbij ze het materiaal controleren en onze papieren bekijken. Het is ook niet gemakkelijk om met gemeentes te praten over het stichten van een clubhuis.”

‘Wanneer je in een groep motorrijdt

en een jasje met ‘MC’ erop draagt,

dan krijg je al snel een stempel.

Je wordt zonder rechtvaardiging

in verband gebracht met allerlei feiten

in het nieuws waar wij werkelijk

niks mee te maken hebben’

Dat komt volgens Geronimo door het stigma wat er op motorclubs rust. ,,Als je in een groep motorrijdt en een jasje met ‘MC’ erop draagt, dan krijg je al snel een stempel. Je wordt zonder rechtvaardiging in verband gebracht met feiten in het nieuws waar wij werkelijk niks mee te maken hebben. Het helpt ook niet mee dat veel journalisten alleen maar negatief berichten over motorclubs.”

Respect

De ‘Chapter’ van ‘Harbour-Side’ en ‘Originals MC’ heeft geen enkele kwade bedoeling, zo verzekeren de leden zelf. Ze hebben volgens de voorzitter nog nimmer een bekeuring gehad en men houdt zich netjes aan de regels. ,,We hebben als groep gekozen voor een eigen weg. Niet omdat de andere motorclubs zo verkeerd zijn, maar omdat wij onze eigen maatstaven willen bepalen. Wij hebben geleerd om iedereen te respecteren en daar krijg je wat voor terug.”

Volendam

Het waren met name de respectvolle omgangsvormen bij ‘Originals MC’ die de Volendamse motorgroep aanspraken. Omgekeerd voelen de niet-Volendamse leden zich inmiddels ook thuis in het dorp en ze komen er graag met hun motor. Jonker vertelt: ,,Volendam is sowieso een plek die motorrijders aanspreekt vanwege de dijk, al mogen we daar niet overheen rijden. Het is een leuke tussenstop tijdens een rit.”

Gemeenschap

Geronimo verklaart verder dat de omgangsvormen tussen Volendammers onderling passen bij die van de club. Hij legt uit: ,,Wanneer je als Volendammer ergens een probleem mee hebt, dan word je al snel geholpen door je dorpsgenoten. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Zo’n gemeenschap hebben wij als clubbroeders ook.”

De voorzitter van ‘Originals MC’ is ook erg te spreken over de houding van de Volendamse groep ‘Harbour-Side’. ,,De groep Volendammers toont een voorbeeld van hoe je je hoort gedragen als lid van de club.”

‘Een beetje stoer

kijken mag wel’

De club organiseert tevens regelmatig motorweekends waarbij heel wat afgelachen wordt. Hierbij worden bestemmingen als de Ardennen aangedaan. Volgens de voorzitter worden dit soort activiteiten meestal geïnitieerd door de Volendamse leden.

Magie

Het is moeilijk uit te leggen wat de magie van het motorrijden is en waarom er zoveel liefhebbers voor te vinden zijn. Geronimo probeert het bijzondere gevoel te verklaren: ,,Als je met een groep van tien, twintig man samen rijdt is dat een indrukwekkend gezicht en het geluid wat erbij hoort is geweldig. Een beetje stoer kijken mag dan ook wel. Mensen die we tegenkomen blijven ook staan om foto’s te maken.”

Het groepslid dat bekendstaat onder het pseudoniem ‘Navarro’ vult hierbij aan: ,,Ik rijd al veertig jaar en nog steeds krijg ik kippenvel als we in een grote groep samen rijden. Het rijden door een tunnel is ook altijd mooi en een geluid wat dat geeft… prachtig!”

Welkom

Mensen die zich graag zouden willen aansluiten bij de club worden met open armen ontvangen. Geronimo vertelt: ,,Iedereen is welkom bij de club, zonder uitzondering. Wij willen ons niet afsluiten van de buitenwereld, integendeel zelfs.”

Foto's:

Evert Jonker schudt de hand met een clubmaat.

Volendammer Mike Snieder in ‘Originals MC’-kleding.

Groepsfoto van ‘Originals MC’.