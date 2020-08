Movienight at the Pool super geslaagd

Zaterdagavond werd voor de eerste keer “Movienight at the Pool” georganiseerd in zwembad De Waterdam. Dit alcoholvrije evenement voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar werd gezamenlijk opgezet door zwembad De Waterdam, Kansrijk Edam-Volendam en LEF.

Er was veel animo voor en 170 jongens en meiden hadden zich ervoor opgegeven. Er was ook gelegenheid om in tenten op het zwembadterrein te overnachten. Vanaf 18.00 uur waren de jongeren welkom en werden op de ligweide de meegebrachte tenten opgebouwd, hetgeen voor een festivalsfeertje zorgde.

Er stond een groot beeldscherm opgesteld en hierop werd om 22.15 uur een spannende thriller vertoond. Op het veld zittend konden de jongens en meiden de film bekijken. Tussendoor werden zij ook nog verwend met lekkere snacks.