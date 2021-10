Mühren: ‘Had er nog een paar kunnen maken’

Met een grote glimlach toog terreinmeester Piet Jonk naar zijn dorpsgenoot Robert Mühren, met een mini-balletje voor kids in de hand. ,,Drie keer scoren betekent dat hij de wedstrijdbal mag houden, maar betekent ook dat ik er weer eentje kwijt ben. Kijken of het we het zo op kunnen lossen…” Mühren moest zelf ondertussen overal verschijnen, vanwege zijn aandeel in de winst. ,,Vier treffers, dat was voor het laatst met de FC in augustus 2014, vlak voordat ik naar AZ ging”, waarna Mühren ook nog even de exacte minuten uit zijn geheugen opsomde, want hij deed dat destijds in een kwartier tijd.

Door Eddy Veerman.

FC Volendam Robert Mühren foto Fred Rotgans.pg

Dinsdag in de bekerwedstrijd bleef hij in de rust in de kleedkamer, net als Boy Deul. ,,Ik wilde die wedstrijd héél graag winnen”, zei trainer Wim Jonk. ,,Maar je speelt vijf wedstrijden in vijftien dagen tijd en je moet met sommige spelers voorzichtig zijn, zodat je ze niet voor langere tijd kwijtraakt.” Vrijdagavond wilde zijn topscorer niet worden gewisseld. ,,Wat dacht jij, ik had er nog een paar kunnen maken”, zei Mühren. ,,Maar het had misschien wel gemoeten.” Het lichaam laat het hem immers af en toe weten, dat het de hoeveelheid wedstrijden in kort tijdsbestek voelt. Niet voor niets verliet de topscorer, die inmiddels één op één loopt (dertien goals uit dertien wedstrijden) donderdag eerder de training.

En hij is niet alleen topscorer, maar vervult ook een aanstuwende (steeds jagen op de opbouwers) en aansturende rol (,,mijn stem is zelfs hees nu en dat is niet van het juichen”) in het veld. En dat is nodig, want qua voetbalslimheid loopt het niet over, om hem heen. ,,We doen gewoon regelmatig domme dingen. Het is wel goed dat we moeilijke wedstrijden winnen. Er waren veel minpuntjes deze wedstrijd, onder andere de rode kaart van Denso Kasius.”

De zo talentvolle rechtsachter liet zich helemaal gaan in de wedstrijd, maar dan in negatief opzicht. ,,Deze wedstrijd was zo’n potentiële uitglijder”, zei trainer Wim Jonk. ,,Dordrecht heeft net verloren van een amateurclub in de beker, dus we wisten dat het een stevig potje zou worden, zij zochten het randje en gingen er overheen. Ik stond op het punt om Denso te wisselen en Mike Eerdhuijzen in te brengen. Je merkte dat ze hem ‘zochten’ en hij liet zich uit zijn spel halen. Dit is een enorm leermoment voor hem.” Zoals dat voor meerdere spelers gold. ,,Een aantal spelers begon heel slordig aan de wedstrijd en bleef daar ook in hangen. Terwijl ze zich daar overheen moeten zetten en weer het ritme van ons positiespel moeten zien te vinden.”