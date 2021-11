Mühren: ‘Het leek wel Comedy Capers’

,,Ik keek na iets van negentien minuten naar het scorebord en toen stond er 3-2, dan denk je ‘dit gaat nergens over’. De manier waarop de goals vielen, het leek wel Comedy Capers”, zei Robert Mühren na het doelpunten- en foutenfestival tussen Jong Ajax en FC Volendam: 4-4.

Door Eddy Veerman

Uit één van de vele persoonlijke fouten – die van Ajax-doelman Jay Gorter – scoorde Mühren zijn enige treffer van de avond. ,,Ik deed bewust een stapje naar links, zodat hij dacht dat de lijn om in te spelen open lag. Vervolgens deed ik een stap naar rechts en onderschepte de bal. Maar ik had er nog wel een paar kunnen maken. Die goal na rust was volgens mij geen buitenspel. En bij die ene kans nam ik de bal niet goed mee, dat is normaal gesproken een goal.” Bij rust stond het 4-2. ,,Toen zeiden we ook tegen elkaar dat we er in de tweede helft nog gemakkelijk vier konden maken. Dat had ook gekund. Ajax had ook nog kunnen scoren. Dat het alsnog 4-4 wordt in de dying seconds, daar mogen we best trots op zijn.”

,,De linies lagen steeds uit elkaar en daardoor werd het veld heel groot. Het ging op en neer en met die ruimtes kunnen zowel Ajax als wij goed omgaan. Onze backs moeten doordekken, dat is de afspraak. Dan pakken wij vaker de tweede bal.” Bij de uitworpen gaat het al maanden veelvuldig fout. ,,En daar trainen we de laatste tijd vaak op.”

,,Ik had hier weer veel vaker ingespeeld kunnen worden, of dat nou wegsprintend is, of in de voeten”, merkte Mühren terecht op. ,,Hun keeper pakte enkele bizarre ballen, dat je dan toch nog een punt pakt, daardoor ga je tenminste met nog een beetje goed gevoel naar huis. Maandag moeten we de inhaalwedstrijd tegen Jong FC Utrecht winnen en dan zetten we de rest weer op achterstand.”

Wim Jonk zag dat zijn ploeg zo’n 65% balbezit had. ,,Dit moet je wel even laten bezinken, er is zoveel gebeurd. We begonnen goed aan de wedstrijd, maar daarna werd het slordig, chaotisch, we gaven veel ruimtes weg, de restverdediging stond vaak niet goed en dan zet je Ajax in zijn kracht. In de rust bespraken we dat we de eerste helft achter ons moesten laten, we moesten blijven voetballen. Dat hebben de jongens goed opgepakt. De 4-3 had al veel sneller kunnen en moeten vallen. Jay Gorter pakte enkele uitstekende ballen, maar wij hadden ook beter af moeten ronden. Uiteindelijk besluit je nog opportunistischer te gaan spelen, met het voorin zetten van Damon Mirani en Mike Eerdhuijzen. Dan wordt het God zegene de greep. Dat het dan nog gelijk wordt, is verdiend, gezien het balbezit en het aantal kansen en doelpogingen.”