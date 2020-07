Museumbezoek voor senioren van de Dagopvang

Het is al vele jaren traditie dat de bewoners van het Nicolaashof, Gouwzee en Kloosterhof een bezoek brengen aan de nieuwe expositie in het Volendams Museum. Daar krijgen zij jaarlijks een gastvrij onthaal.

Vanwege de coronacrisis kon dat dit jaar nog niet plaatsvinden. Dinsdag mochten de senioren die de Dagopvang bezoeken van het Sint Nicolaashof voor het eerst naar buiten met de rollators. Met enkele begeleidsters werd het museum aangedaan. In groepjes van vier personen vonden de bezoeken plaats.

Uitleg over de expositie werd gegeven door Dick Bond en Eef Bond. De verschillende onderdelen van de expositie, zoals 100 jaar voetbal in Volendam en “75 jaar Vrijheid” werden bekeken en een film van Oud-Volendam werd in de bioscoopzaal gedraaid. Het was voor de senioren een beeld van herkenning.