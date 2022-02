Blanko overtreft alle verwachtingen met denderend debuutalbum

‘Music by Blanko’; Jan de Witte in bloedvorm

‘Music by Blanko’. Zo luidt de titel van Blanko’s langverwachte debuutalbum. Een onnodig diepzinnige titel had Jan de Witte niet nodig. De muziek voor zich laten spreken, zal hij gedacht hebben. En hij zou gelijk krijgen. Een elftal variërende tracks die dezelfde logische lijn volgen, en wanneer je bij het eindstation aankomt, ben je verkocht. Nog vóór de release weet het veelbelovende album al hoge ogen te gooien. De afgelopen week kwam het openingsnummer ‘Wake Up’ binnen in de Verrukkelijke 15 op NPO Radio 2 en werd zelfs uitgeroepen tot Oorkonde op Radio Veronica. ‘Music by Blanko’ ligt vrijdag in de schappen.

Door Kevin Mooijer





Het dynamische album bestaat uit een combinatie van gloednieuwe songs en al eerder uitgebrachte singles. ,,Er zit hoe dan ook uniformiteit in de sfeer van ‘Music by Blanko’. Ik heb alle nummers met hetzelfde achterliggende doel geschreven.” Het resultaat is een gebalanceerde mix van iets toegankelijkere liedjes en stevige rocksongs. ,,Van mensen die het al gehoord hebben hoor ik dat het wegheeft van een conceptalbum. Hoewel ‘Thirty’ bijvoorbeeld een klein, emotioneel liedje is met puur een elektrische gitaar als zangbegeleiding, sluit het heel goed aan op het energieke en ruige ‘Alive at Night’. Het album is een coherent geheel.”

Verschillende teksten van ‘Music by Blanko’ verwijzen naar de recentelijke lockdowns en Jans daarbij horende frustraties. ,,Net nadat ik uit de 3Js stapte om solo verder te gaan, brak de coronapandemie uit. Als gevolg werd optreden na optreden geannuleerd.” Ondanks dat zijn live-plannen keer op keer in duigen vielen, wist de muzikant – met uitzondering van het schrijven van zijn frustratie uitende single ‘Damn Pandemic’ – positief te blijven. ,,Ik bevond me opeens in een situatie waarin ik tijd over had om muziek te gaan schrijven. Ik schreef nieuw werk, stak bestaande nummers in een nieuw jasje en experimenteerde met ideeën die ik al langere tijd had. Er zijn bijvoorbeeld gitaarriffs op het album te horen die ik jaren geleden al eens bedacht heb, maar ik nooit ergens kon stallen.”

Blanko heeft tijdens de lockdowns heel wat uurtjes in de studio gespendeerd. En dat is te horen ook. ‘Music by Blanko’ is tot in detail verzorgd. Er wordt niets aan toeval overgelaten. Ieder noot, ieder woord en ieder effect is met uiterste zorgvuldigheid geplaatst. ,,Ik heb het grote voorrecht dat mijn vader bijna net zo vaak in mijn studio te vinden was als ik. Tijdens het hele traject is hij van grote meerwaarde geweest, zowel als medeproducer en als een soort van bedreven adviseur. Allebei rusten we niet voordat we iets perfect vinden. Soms ging dat zo ver dat we mix honderd van een liedje bereikten.”

De dansbaarheid ligt ten grondslag aan de sfeer van ‘Music by Blanko’. ,,Of het een bestaand genre is weet ik niet, maar ik vind de term ‘Groove Rock’ goed passen bij mijn muziek”, lacht Jan. ,,Het is rock, het is Indie, het swingt en je hoort invloeden van Prince tot The Killers. Niet íéder nummer is volledig dansbaar, maar wel in ieder nummer zit een bepaalde groove. Ik wil dat mensen die naar mijn muziek luisteren niet stil kunnen blijven zitten.”

Jan tovert zijn laptop tevoorschijn en voegt beeld bij zijn woorden. Enthousiast speelt hij een fragment uit zijn nummer ‘Holes’ af en swingt in de vroege ochtend bijna van zijn stoel af. ,,Ik kan niet wachten om deze muziek live te gaan spelen. Juist met dat beeld in mijn hoofd heb ik het merendeel van de nummers geproduceerd. Het publiek moet uit zijn plaat gaan als deze songs live worden gespeeld. Bij ieder liedje moet je binnen dertig seconden al overtuigd zijn. Het moet impact hebben en een onuitwisbare indruk achterlaten.”

Albumrecensie ‘Music by Blanko’

Het originele plan was om een tweede EP uit te brengen, maar het Covid-tijdperk dwong Jan de Witte groter te denken. Voor dat feit zal menig muziekliefhebber na de albumrelease op 11 februari God op zijn blote knieën danken. ‘Music by Blanko’ overtreft alle verwachtingen. Bovendien weerlegt het alle wetten van de Palingsound. Blanko verruilt het vertrouwde, melodieuze en orkestrale genre voor rauwe, stampvoetende, maar dansbare Groove Rock. Het album klinkt als een knallende setlist van een hoofdact op Lowlands. Tel daarbij op dat het merendeel van de elf liedjes niet zou misstaan op de Peaky Blinders soundtrack en je hebt een goed beeld van de sfeer die Blanko weet te creëren.

Vette gitaarriffs, donkere grooves, dynamische synth-effecten en woedende, giftige teksten. De energie knalt letterlijk uit de speakers. Maar met ‘Thirty’ en ‘What Happened?’ bewijst Jan dat er naast het vurige podiumdier ook een emotionele songwriter in hem schuilt. De twee nummers zijn bedaarde uitstapjes tussen de explosieve overmacht op ‘Music by Blanko’. Zelf noemt Jan het in een nieuw jasje gestoken ‘Thirty’ het beste liedje dat hij tot dusver gemaakt heeft. En de kans is groot dat hij daar gelijk in heeft. Jan de Witte is zichzelf ontstegen. Het mooiste bewijs daarvan is dat hij zijn vader Jaap – een bedreven en bewezen liedjesschrijver in hart en nieren – niet meer om advies hoeft te vragen, maar dat hij uitgroeide tot zijn evenknie. Blanko is in bloedvorm. Niet alleen als songwriter, maar ook als muzikant en producer. ‘Music by Blanko’ is het onbetwistbare bewijs dat Jan de Witte het totale pakket is.

Vanaf vrijdag 11 februari ligt ‘Music by Blanko’ in de schappen en is het te beluisteren op de bekende streamingsdiensten. Wil je Blanko supporten? Koop zijn album dan op cd of vinyl! Op zijn website www.musicbyblanko.com is het album al te bestellen.

De releaseshow van ‘Music by Blanko’ in Bitterzoet is vanwege eerdere coronamaatregelen verzet naar vrijdag 18 maart.