Na 16 jaar afscheid van Tilly van Oossanen

Woensdag was de laatste werkdag voor Tilly van Oossanen achter de balie van de receptie in het Behandelcentrum Waterland-Oost aan de Heideweg. Liefst 16 jaar lang was zij het gezicht achter de balie. Bijna vanaf het begin was zij hier werkzaam. Haar eerste werkdag was op 1 juni 2003.

Woensdag om 16.00 uur kwamen Tilly’s collega’s van het telefoon- en receptieteam van het Dijklander Ziekenhuis locatie Volendam afscheid van haar nemen bij de versierde receptie. Bloemen en cadeaus werden overhandigd. Het receptie-werk vond Tilly ontzettend leuk om te doen. Maar het werk in een ziekenhuis kan ze niet echt loslaten. Ze wordt nu gastvrouw in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, zodat menigeen haar daar nog als vrijwilligster tegen kan komen.