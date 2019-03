Na de regen een mooie zonsondergang

Donderdag was het een regenachtige dag. ’s Morgens en ’s middags waren er voortdurend plensbuien met harde wind. In de loop van de middag klaarde het weer enigszins op en kwam er zelfs af en toe een zonnetje tevoorschijn.

Er was rond 18.45 uur een mooie zonsondergang te zien waarbij de wolken met een roodkoperen gloed beschenen werd. Net voordat de zon aan de horizon verdween en we met de fotocamera gereed stonden om dit natuurverschijnsel vast te leggen, gooide een wolkenpartij roet in het eten, zodat de laatste zonnestralen van die avond tegengehouden werden. Ondanks dat was er na de kletsnatte dag zo toch een mooi einde aan de donderdag met de ondergaande zon, waarvan we nog juist een fraai plaatje konden schieten.