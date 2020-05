“Naar de bollen” in West-Friesland

Het stralende weer van de afgelopen week nodigde volop uit tot het maken van een fietstocht in de omgeving. Mooie routes kunnen gefietst worden in Waterland of voor de afwisseling even verderop.

In en rond Hoorn kan er volop genoten worden van de bloesembomen die volop in bloei staan. Ook is er fleur en kleur te zien op de bollenvelden in West-Friesland. Van de kleurenpracht konden we enkele mooie lenteplaatjes schieten.

De foto’s van de bloembollen zijn gemaakt vanaf het fietspad in de weilanden tegenover het Van der Valk-hotel in Hoorn. Het is zeker de moeite waard om in deze fraaie omgeving, met de vele villa’s en monumentale boerderijen, een ritje te maken.