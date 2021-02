‘Naast alle getallen gaat het vooral ook om mensen’

Registeraccountant word je niet zomaar. Na een universitaire Bachelor- en Masteropleiding van in totaal vier jaar volg je de Post-Master Accountancy. Dat is een tweejarige parttime opleiding die je naast je werk volgt. Tot slot dien je nog een praktijkstage van drie jaar af te ronden in een specifiek werkgebied binnen de Accountancy. Pas na deze stage bepaalt de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) of je wordt ingeschreven in het landelijke register van accountants. Denise Schokker en Sharon Pelk doorliepen dit traject als klasgenoten samen en hebben vorige week hun laatste examen afgelegd. Als zij binnenkort de beroepseed hebben afgenomen, mogen deze 26-jarige vriendinnen zich officieel registeraccountant noemen.

Door Leonie Veerman