Nancy heropent de praktijk 'Natuurlijk Chiropractie'

Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur was er Open Huis in de vernieuwde chiropractiepraktijk van Nancy Schilder aan de Burg. van Baarstraat 17. De praktijkruimte is groter geworden en een tussenwand is eruit gehaald, zodat er een grote open kamer is ontstaan.

Aan de achterkant is er een extra ruimte bijgekomen. In de voortuin was een partytent geplaatst en aan de genodigden werden drankjes en hapjes geserveerd. Nancy Schilder en Saskia Bosma konden veel felicitaties in ontvangst nemen. Rondleidingen door en uitleg over de chiropractiepraktijk werd door hen gegeven.

Nancy Schilder sprak een openings- en dankwoord uit waarna de nieuwe naam werd onthuld: ‘Natuurlijk Chiropractie’. Hierna werd het glas geheven en een toast uitgebracht op een succesvolle voortzetting van de praktijk.