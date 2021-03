Narcissen in de berm

Zaterdag 20 maart is destart van de lente. Automobilisten, fietsers en wandelaars die zich op de Heideweg begeven, kunnen in de berm vakken met narcissen in bloei zien staan. Het is de voorbode van de lente en de zomer die in aantocht is.

Ook in de berm van de Dijkgraaf Poschlaan staan de narcissen in bloei. Na de winterkoninkjes en krokussen, is er nu de bloemenpracht met een gele gloed van de narcissen. Het zorgt voor een mooi gezicht op de drukke invalsweg in Volendam.