Natuurpark kleurt geel door koolzaad

In de parken en plantsoenen kan men steeds meer kleur en fleur ontdekken. Steeds meer bloemen en planten komen in bloei te staan. Het is volop lente, hoewel je dat aan de temperaturen nog niet kunt merken. Overal kan men in bermen, slootkanten en weilanden het koolzaad in bloei zien staan.

Het zorgt voor een gele gloed. Met name in het natuurpark in De Broeckgouw groeit het koolzaad bijzonder weelderig. Hele velden worden met de gele bloempjes bedekt. Het gewas wordt vaak bestempeld als onkruid. In sommige landen wordt koolzaad echter gekweekt voor de koolzaadolie.



Dat gebeurde in de 19e eeuw op grote schaal. Het natuurpark in De Broeckgouw ligt er heel mooi bij en nodigt uit voor het maken van een wandel- of fietstochtje er doorheen. Voor de kinderen zijn er verschillende avontuurlijke speelattributen. Ook zijn er nabij het deelplan Keetzijde over de vijvers nieuwe kunststoffen bruggen geplaatst. Het natuurpark in de nieuwe woonwijk is echt een mooie aanwinst voor onze gemeente.