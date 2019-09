Ned Zaalvoetbalteam oefent in Opperdam tegen Servië

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd van het Nederlands team tegen Servië, werd bekendgemaakt dat het Europees kampioenschap zaalvoetbal in 2022 in Nederland gehouden wordt. De KNVB kreeg de organisatie van het evenement dinsdag toegewezen door het bestuur van de UEFA.

In aanloop naar het WK-kwalificatietoernooi in Roemenië speelde het Nederlands zaalvoetbalteam op maandag in Almere tegen Servië en verloor met 1-3. Op dinsdag 24 september was Servië dezelfde tegenstander in Volendam. Nu werd het 1-5 tegen een tegenstander van grote klasse.