NH-Kampioenschap rapidschaken in De Groene

De 17e editie van het NH-Kampioenschap rapidschaken werd na een jaar uitstel weer gespeeld en zoals gewoonlijk gebeurde dat bij de gastvrije eigenaren van restaurant De Groene. Er werden zeven partijen op één dag gespeeld, met ieder 15 minuten bedenktijd per partij.

De winnaar mag meedoen met het Nederlands kampioenschap. Onder de deelnemers de twee Internationale Schaakmeesters Hing Ting Lai en Manuel Bosboom. Lai werd overtuigend winnaar met 7 uit 7. Bosboom werd tweede. Van schaakclub Volendam mochten vijf leden in de hoofdgroep van zestien spelers uitkomen.

Erik Steur en Nico Koning wisten met 3 uit 7 in de middenmoot te eindigen. Voor Nico was het leuk dat hij de eerste partij mocht openen tegen Bosboom. Michel Molenaar (Barre) zag zijn eerste optreden in dit toernooi bekroond worden met de eerste plaats in groep B.