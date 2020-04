‘Nu weet ik in ieder geval hoe het is om ergens heel hard voor te knokken’

Nick Slinger neemt viswinkel over in crisistijd

Overheidssteun of niet, veel ondernemers zijn bang dat zij de coronacrisis zakelijk gezien niet overleven. Om dan in zo’n onzekere tijd risico’s aan te gaan en een bedrijf over te nemen, dat is een gedurfde stap. Nick Slinger (26) wilde zich niet laten leiden door angst en nam – zoals eerder afgesproken – op 1 april de viswinkel van Jan van Wissen in Diemen over. Jan bood Nick nog de mogelijkheid om zijn overname uit te stellen naar een rustigere periode. Nick liet zich echter niet uit het veld slaan en zette zijn plan door. Deze keuze pakt tot nu toe goed uit. De omzetdaling ten gevolge van de huidige crisis blijft beperkt.

Door Laurens Tol

Het is Goede Vrijdag. Mensen stellen zich op voor de toonbank. In de rij voor gebakken vis of een maaltijd voor Pasen. Gemoedelijk houdt men afstand van elkaar. ,,Het lijkt wel alsof iedereen er al aan gewend is”, vertelt Nick. De Volendammer begon drie jaar geleden te werken bij Jan van Wissen, al met het idee om de zaak op termijn over te nemen. ,,De datum van 1 april 2020 legden we toen al vast. Al vanaf het begin dat ik hier begon te werken, keek ik uit naar het moment van de overname. En dan ineens krijg je te maken met zoiets als dat er nu gaande is in de wereld.”

Net voordat Nick de viswinkel zou overnemen, was de toestand in het land het meest onzeker. Aanvankelijk onderschatte hij de impact die het virus zou gaan hebben. Pas later drong de ernst tot hem door. ,,Op een gegeven moment werd het steeds serieuzer. Er werden steeds meer maatregelen aangekondigd. Dan houd je je hart natuurlijk vast. Toen was nog niet duidelijk wat het voor mij zou gaan betekenen. Of wij open konden blijven, was nog niet duidelijk. Zelfs niet of mensen nog wel de deur uit zouden mogen. Dan slaap je wel even een paar nachten slecht.”

Voordat de pandemie uitbrak, was de viswinkel in Diemen bezig aan haar beste periode ooit. De omzet steeg voortdurend. De maatregelen van de overheid maakten een eind aan deze stijgende lijn. ,,Dat is erg jammer, want toen zakte het in. De eerste week nadat het halve land werd platgelegd, was het rustiger in de winkel. Gelukkig krabbelde het daarna weer langzaam op. Je kunt er erg over in blijven zitten, of je gaat gewoon voor. Gewoon positief ten strijde blijven gaan. Op de lange duur trekt het wel weer aan. Ik heb tijd zat. Nu weet ik in ieder geval hoe het is om ergens heel hard voor te knokken. Het is niet vanzelfsprekend dat het alleen maar goed gaat.”

‘Het is niet

vanzelfsprekend dat

het alleen

maar goed gaat’