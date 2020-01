Nick Tol wint het Nederlands Kampioenschap Risk 2020

Het grootste bordspel-kampioenschap van Nederland - het NK Risk - heeft op zaterdag 18 januari geresulteerd in een Volendamse winnaar, namelijk Nick Tol. Nog nooit is er in Nederland zoveel belangstelling geweest voor een landelijk bordspel kampioenschap: de zesde editie heeft ruimte geboden aan 500 deelnemers uit het gehele land.