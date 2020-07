Nicolaasschool neemt afscheid van directeur Loek Kras

Woensdag was er een feestelijk afscheid van meester Loek Kras, die 14,5 jaar directeur is geweest van de Nicolaasschool. Alle leerlingen werkten eraan mee om een onvergetelijk afscheid te organiseren voor hun geliefde directeur.

In het Boelenspark werd door alle leerlingen, leerkrachten en ouders een erehaag gevormd. In spanning werd op Loek Kras en zijn vrouw Marleen gewacht, die met drie soci-bikes van de gemeente van huis opgehaald werden. Iets later als gepland arriveerden de drie bakfietsen, waarin Loek en Marleen vervoerd werden.

Toen ze tussen de erehaag door reden werd er geapplaudisseerd. Hierna stelden alle groepen zich op het schoolplein in corona-opstelling op en werd een lied gezongen voor meester Loek, die ook mooie cadeaus kreeg aangeboden.