Column

Niet beleggen is ook een risico

Hoe ga jij je hypotheek aflossen, pensioen opbouwen of voor een andere reden vermogen opbouwen? Met lekker veel riskante beleggingen of een veilige spaarrekening? Veel mensen houden het bij sparen. Dat is zonder risico en je geld is veilig. Toch is sparen in sommige gevallen juist het grootste risico. In deze column leg ik uit waarom.

Het risico van sparen

De rente op een spaarrekening is historisch laag. Dat weten we nu wel. Is dat erg? Nee, niet als je de spaarrekening gebruikt om een buffer aan te houden of om af en toe grotere uitgaven van te doen. Maar als je een spaarrekening gebruikt om vermogen op te bouwen voor bijvoorbeeld je pensioen is het funest. Je krijgt dan namelijk te maken met de impact van inflatie. Inflatie houdt in dat de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen elk jaar ongemerkt stijgen. In een gezonde economie is dat zo’n 2% per jaar. Normaal gesproken is de spaarrente hoog genoeg om prijsstijgingen bij te houden. Maar door het beleid van de Europese Centrale Bank is die verhouding vandaag de dag niet in evenwicht. Prijzen stijgen procentueel veel sterker dan de rente op een spaarrekening. Op korte termijn kom je daar wel overheen, maar op lange termijn neemt de werkelijke waarde (koopkracht) van je spaargeld hierdoor steeds verder af. De kans is groot dat je op die manier niet genoeg geld bij elkaar hebt gespaard om bijvoorbeeld van te leven na pensionering.

Het voordeel van beleggen

Wil je de kans op het behalen van je doel vergroten, dan is het noodzakelijk om meer risico te nemen. Door je spaargeld te beleggen kun je een hoger rendement behalen. Historisch gezien levert beleggen op de lange termijn sowieso meer rendement op dan sparen. Maar je kunt ook verlies maken wanneer je eerder stopt. Tussentijds gaat beleggen namelijk gepaard met pieken en dalen. De truc is dan ook om deze schommelingen zo veel mogelijk te negeren. Als je beleggingshorizon lang genoeg is – bijvoorbeeld nog 20 jaar tot je pensioendatum – hoef je helemaal niet wakker te liggen van koersdalingen op de beurs. Je hebt nog ruim voldoende tijd om eventuele verliezen weer goed te maken.

Past beleggen ook bij mij?

Om te kunnen beleggen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wil je er alles over weten? Lees dan ons e-book sparen of beleggen. Hierin lees je alles over verschillen tussen sparen en beleggen. Vraag het gratis e-book aan op www.axento.nl/sparen-of-beleggen. Hierin staat ook een handige checklist om te bepalen of beleggen bij je past.



Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS

Telefoon: +31 (0)299 720 961

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

www.care-is.nl