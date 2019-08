Nieuw fietspad langs de N247 in Katwoude

Een langgekoesterde wens van de provincie Noord-Holland lijkt nu in vervulling te gaan. Er komt een nieuw fietspad langs de N247 in Katwoude, tussen Hotel Volendam Van der Valk en Monnickendam (bij de Irene Hoeve in Katwoude).

Met de familie Leek, eigenaar van de kaas- en klompenboerderij Irene Hoeve, is overeenstemming bereikt over de verkoop van een strook grond. Door nieuwbouw van een deel van de bebouwing bij de Irene Hoeve, ontstaat er ruimte om aan de oostkant van de N247 ook een fietspad aan te leggen.

Met de andere eigenaars van grond langs de N247 is de provincie al in gesprek geweest voor de grondverkoop, zodat het fietspad hier aangelegd kan gaan worden. De verwachting is dat over een jaar met de aanleg begonnen kan worden.