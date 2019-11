Radio Dwars: plaatjes draaien voor en door muziekliefhebbers

Nieuw internetradiostation zendt maandelijks uit vanuit PX

Verwacht geen mainstream popmuziek of grijsgedraaide hits, zo waarschuwde de advertentie voor de eerste uitzending van Radio Dwars. Met dit nieuwe internetradiostation biedt een Volendams dj-collectief een keer in de maand een podium aan ‘onontdekte muzikale parels’. Op het programma van afgelopen vrijdag stonden onder andere Ambient Folk, Italo, zen funk, Deense Synths en Krautrock’. „Een uitgelezen kans om je muzikale spectrum te verbreden.”

Door Leonie Veerman

Afgelopen vrijdag vond vanuit de PX de eerste uitzending plaats. De opzet was simpel: Een tafel, twee platenspelers en vijf enthousiaste muziekliefhebbers die om de beurt hun bijzondere vinyl platen draaien. Op de hoek van de tafel stond een camera op een statiefje. Om even voor 19:00 uur werd de pick-up naald op de eerste plaat geplaatst en werd het gebeuren live uitgezonden via YouTube.

„Dit soort live streaming radiozenders zie je wereldwijd steeds vaker”, vertelt een van de dj’s. „Het leek ons mooi om muziekliefhebbers uit Volendam en omstreken met zo’n zelfde internetradiostation de mogelijkheid te bieden om de muziek waar ze enthousiast over zijn te delen met anderen.”

Avontuurlijk en uitdagend

Het leek nog even de vraag of er wel een publiek was voor de ‘avontuurlijke en uitdagende muziek’ van Radio Dwars. Rond 19:00 uur had de live streaming slechts vier kijkers. Dat aantal liep gedurende de avond nog op tot 264 weergaven op Facebook en Youtube. Een aantal waar de dj’s Marcel Buijs, Faza Faza, Peter Laser, WP en Ferre dik tevreden over waren. „Het gaat ons niet over de hoeveelheid publiek, het gaat erom dat het goed is, en dat de mensen die inschakelen of langskomen de kans hebben om iets nieuws te ontdekken en daarvan genieten.”

Terwijl de dj’s voor de avond om de beurt hun bijzondere platen ten gehore brachten, kon publiek (gratis) naar binnen in de PX. Zo nu en dan druppelden er wat mensen binnen om de uitzending (gedeeltelijk) bij te wonen. Ook muzikant Dick Kwakman (One Clueless Friend) was in het publiek te vinden. „Ik had net thuis de live streaming aangezet en het klonk zo lekker dat ik direct besloot even een kijkje te komen nemen. Ik ben blij verrast door het ongedwongen sfeertje dat hier hangt. Lekker even rustig een biertje drinken met andere muziekliefhebbers en verrast worden door inspirerende muziek. Heerlijk. Het doet me een beetje denken aan het Spoor en Het Volle Maanfestival van vroeger.”

Onvoorziene opstartproblemen

Op een bepaald moment op de avond liepen de dj’s tegen wat onvoorziene ‘opstartproblemen’ aan. Bij het draaien van een specifieke plaat werd de live streaming door YouTube automatisch op zwart gezet. „Dit heeft te maken met copyright issues”, concluderen de dj’s nadat ze de situatie snel analyseerden. „Daar moeten we nog even wat op verzinnen.”

De afgelopen dagen zijn enkele delen van de live streaming als losse video’s op de Facebookpagina van Radio Dwars geplaatst. Ook zijn alle delen van de uitzending inmiddels op Mixcloud terug te luisteren.

Foto: Wouter Prinsen als dj te zien tijdens de livestreaming.