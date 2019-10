Nieuwe beschoeiing in sloot langs De Ruiterlaan

Medewerkers van aannemingsbedrijf D. Koper uit Wervershoof zijn maandag gestart met het vernieuwen van de beschoeiing aan de slootkant langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Eerst werden alle verrotte hardhouten palen en planken verwijderd.

Op hopen lagen deze in de berm om later afgevoerd te worden. Daarna is gestart met het plaatsen van de palen en beschoeiingdelen die van kunststof zijn. Vanaf een ponton in de sloot wordt gewerkt, terwijl één van de mannen met een waterdicht pak aan in de sloot staat om het werk uit te voeren.

Naast Plaatwerkerij Tol is begonnen met deze klus die ongeveer een week in beslag gaat nemen. Verder vinden er baggerwerkzaamheden plaats.