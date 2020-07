Nieuwe bestemming voor schoolmeubilair

Vorig jaar is het interieur van basisschool De Springplank aan de Leendert Spaanderlaan helemaal vernieuwd. Er vond een grondige verbouwing plaats, waarbij ook de plafonds vernieuwd zijn.

In de klaslokalen zijn tevens nieuwe stoelen en lessenaars geplaatst in opdracht van de SKOV. Het ‘oude’ schoolmeubilair van de Springplank heeft een nieuwe bestemming gekregen. Voor de leerlingen van groep 8 van juf Willemijn Veerman, was er op de laatste schooldag een tilklusje.

De stoelen en tafels werden naar buiten getild op het schoolplein en vervolgens op de laadbak van een vrachtwagen gezet. Het ‘oude’ schoolmeubilair van de Springplank is overgenomen door een basisschool in Wijk bij Duurstede.