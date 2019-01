Nieuwe brug geplaatst achter het Noordeinde

René Segers, van het gelijknamige bouwbedrijf, heeft in Volendam 6 en in Oosthuizen één hardhouten brug geplaatst in onze gemeente. In augustus werden eerst drie bruggen vernieuwd in het Boelenspark. Daarna volgden meteen na Oud-en-Nieuw in januari twee bruggen in het park tegenover het Tulpenhof en bij de Jupiterlaan over de sloot richting het park.