Nieuwe brug in park juist voor Kerstmis klaar

Het bruggetje nabij de Volendamse Bibliotheek (in het verlengde van de Molenweg) is vernieuwd. Na het weghalen van het oude bruggetje, dat in slechte staat was, is er een nieuwe hardhouten brug opgebouwd en deze ziet er keurig netjes uit. Het is de derde brug in het Boelenspark die vernieuwd is.

Na de jaarwisseling zal het houten bruggetje naast de Burg. van Baarstraat in het Boelenspark vernieuwd worden. Ook dit bruggetje is in vervallen staat. Binnen enkele maanden zal ook de grote houten brug over de vijver langs de Mercuriuslaan vernieuwd worden. Dit is een grote en lange brug van 27 meter lang. Zo worden langzaam aan alle bruggen in Volendam vernieuwd.