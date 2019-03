Nieuwe brug Mercuriuslaan terug geplaatst

Maandag 4 maart werd de fiets- en wandelbrug over de vijver langs de Mercuriuslaan ontmanteld. Met hekken werd het ‘gapende gat’ dat overbleef aan de oevers van de sloot afgezet. Het heeft twee weken geduurd voordat de nieuwe brug was gearriveerd.

Precies volgens planning is Haasnoot Bruggen B.V. afgelopen maandag gestart met het plaatsen van de nieuwe brug. Binnenkort hoeven de fietsers en wandelaars hoeven niet meer om te rijden of te lopen.

Het is een hele strakke brug geworden. Hij lijkt in de verste verte niet op de beeldbepalende houten brug die 40 jaar dienst heeft gedaan.