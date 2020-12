Nieuwe brug naar pad langs Kathammerzeedijk

Woensdag is de nieuwe brug over de sloot bij het fiets-wandelpad Heideweg-Kathammerzeedijk bij het Don Bosco College al open gesteld. De bestaande houten brug, die in slechte staat was, is vervangen voor een brug met stalen liggers en leuningen.

Het brugdek is van composiet delen en er is een nieuwe fundering onder aangelegd. Hiervoor zijn ook enkele pulspalen gestort. De klus is binnen de gestelde termijn van twee weken vervangen door Haasnoot Bruggen, die dit vakkundig heeft gedaan.

Door dit bedrijf is ook de brug over de vijver langs de Mercuriuslaan vorig jaar geplaatst. De nieuwe brug bij de Heideweg ziet er keurig en strak uit. De fietsers en wandelaars kunnen nu weer hun vaste route volgen over deze veel gebruikte fiets-wandelbrug.