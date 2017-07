Nieuwe brug voor volgende fase Broeckgouw

De bouwactiviteiten in de nieuwe woonwijk de Broeckgouw gaan onverminderd voort. Een groot deel van het gebied is weer opgehoogd voor de volgende bouwfase. Dit is nabij de woning van de familie Boots aan de Zeedijk. Verschillende grote vrijstaande woningen zijn er in aanbouw. Verderop komen huurhuizen van De Vooruitgang.

Ook wordt er een grote nieuwe betonnen brug geplaatst. Deze klus wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Beentjes uit Uitgeest. Zij vervangen ook bij de rotonde in Oosthuizen een nieuwe brug.

Op twee locaties in onze gemeente is dit bedrijf dus bezig met de bruggenbouw. De brug op de Broeckgouw is al bijna klaar, alleen de brughoofden moeten nog verder afgemetseld worden.