Nieuwe Dirk van den Broek geopend

Dinsdag was de opening van de nieuwe Dirk van den Broek-supermarkt in de Hyacintenstraat. Na de brand op 28 juli 2016, waarbij het hele pand verwoest werd, verhuisde Dirk naar een noodwinkel aan de Julianaweg. Daar zat men zo’n 3 jaar.

Maar nu is de supermarkt weer op de oude vertrouwde plek terug. Bedrijfsleider Johan van der Tas kon dinsdag tijdens de opening veel klanten verwelkomen in de prachtige en ruime supermarkt. Ook het assortiment is uitgebreid en veel ruimer van opzet.

Begane gronds is een parkeergarage en met een roltrap kunnen de klanten naar boven in de supermarkt. Het personeel van Dirk werd bedolven onder de complimenten, want eenieder was diep onder de indruk van de mooie en ruime inrichting van de nieuwe supermarkt