Nieuwe drukmachine voor de KIVO

Dinsdagmiddag kon het doorgaand verkeer niet doorrijden in de Parallelweg. Hier stond namelijk een grote hijskraan aan de achterzijde van KIVO Plastic Verpakkingen. In enkele uren tijd werden de onderdelen van een nieuwe grote drukmachine van enkele vrachtwagens gehesen.

Om de nieuwe machine te kunnen plaatsen is er een betonnen vloer in het bedrijfspand gestort. De hele drukkerij van de KIVO wordt vernieuwd. Het is een grote operatie die enkele maanden in beslag gaat nemen.