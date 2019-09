Nieuwe gasleiding naast het Edammerpad

Sinds enkele weken is geregeld het Edammerpad, tussen het Boelenspark en de Zuidpolderlaan in Edam, afgesloten voor fietsers en wandelaars. Hier wordt namelijk in de vaart en op sommige delen onder het pad een nieuwe gasleiding aangelegd.

Nabij het Boelenspark werd een grote boormachine ingezet om gaten in de grond te boren, waarin de gasbuis geschoven kan worden. Ook een lange gasleiding werd naast het pad aan de kant van de vaart aangelegd.

Naast het PEN-hok in de Torenvalkstraat is een grote diepe kuil uitgegraven voor het plaatsen van de pvc-buizen. De werkzaamheden schieten al aardig op. Maar voorlopig moet men er nog rekening mee houden dat het pad afgesloten is voor het verkeer.