Nieuwe glijbaan in aanbouw bij De Waterdam

Zwembad De Waterdam krijgt een nieuwe glijbaan. De gemeente Edam-Volendam gaat de glijbaan voor het binnenbad en de glijbaan voor het buitenbad vervangen van het zwembad aan de Harlingenlaan. In beide gevallen betreft het vervanging van de bestaande glijbanen.

De opdracht is voor een bedrag van 298.000 euro ex BTW verleend aan Van Egdom Recreatietechniek uit De Meern. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en afgelopen woensdag werd beton gestort voor de fundering van de nieuwe glijbaan van het binnenbad.

Deze is ter vervanging van de oude, die in 1995 werd geplaatst. De nieuwe glijbaan krijgt op het einde een trechter, zodat het voor de jeugd een waterspektakelstuk wordt. De verwachting is dat de glijbaan over drie weken in gebruik genomen kan worden.