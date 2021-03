Nieuwe kabels in omgeving Plutostraat

Ruim een week stonden er in de Plutostraat, Mars- en Schoolstraat, Mercuriuslaan en de Pegasusstraat gele borden met daarop aangegeven een parkeerverbod op een bepaalde datum, en erbij een afbeelding met een wegsleepregeling.

In de genoemde straten werden nieuwe kabels aangelegd in de grond onder de parkeervakken. Nadat eerst de Schoolstraat en een deel van de Plutostraat van nieuwe bekabeling was voorzien, werd dinsdag een sleuf uitgegraven in de Pegasusstraat voor het leggen van de leidingen.

Vervolgens wordt doorgewerkt met de bekabeling in de Marsstraat en Mercuriuslaan. Tijdelijk moeten de auto’s dus elders geparkeerd worden in deze woonwijk.