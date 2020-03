Nieuwe mast voor de VD17

Vorig jaar is vanuit Den Helder een 20 meter lange oude mast met een van de kwakken van de Vereniging Behoud de Volendammer Botters verscheept naar de werf op het Slobbeland. Om de mast te kunnen bewerken, mochten ze deze plaatsen in de loods van Jan Veerman (Dekker) naast de scheepswerf.

Daar wordt nu al enkele maanden door Henk de Boer het echte vakwerk geleverd om de mast van 18 meter lengte geschikt te maken voor de VD17. Ontelbare uren zagen, schaven en schuren gaan erin zitten.

In de loods op de werf is Hans Harmsen dagelijks in de weer om de houten panelen van de botter na te maken.Komende zaterdag zal een grote hijskraan van Mick op de werf komen te staan om de blokken in de kwakken te hangen, zodat ze gereed gemaakt kunnen worden voor het nieuwe zeilseizoen.