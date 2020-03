Nieuwe motor voor de glijbaan van het Slobbeland

De voorbereidingen voor het zwemseizoen in Recreatiecentrum Slobbeland zijn al van start gegaan. Beheerder Theo Kok (Keffer) is dagelijks op het Slobbeland te vinden om de nodige klussen te doen. Vorig jaar waren er problemen met de glijbaan.

Omdat de waterpompen van deze attractie enkele keren het af lieten weten, moesten deze gereviseerd worden. Dat werd vakkundig uitgevoerd door medewerkers van De Vier Motoren uit Amsterdam-Noord. De pompen in de put zijn met siliconen dicht gemaakt, zodat ze bij wateroverlast niet meer onder water komen te staan.

De Vier heeft nu een reservemotor gesponsord, zodat als er weer problemen ontstaan, deze in de put geplaatst kan worden. Theo Keffer is heel blij met deze geste, want het is best wel vervelend als de kinderen niet meer gebruik kunnen maken van deze glijbaan.