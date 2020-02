Nieuwe opstelling van de markt

Zaterdag was er voor de eerste keer een nieuwe opstelling van de marktkramen in de Zeestraat en op het Europaplein. Tot de laatste zaterdag in januari stonden de kramen veelal op het Europaplein en deels naast de entree van winkelcentrum Havenhof.

Zo bleef er één weghelft over in de Zeestraat waar de auto’s konden passeren. Met de nieuwe indeling en verplaatsing van de kramen naar een deel van de Zeestraat, kunnen de auto’s hier niet meer doorrijden tijdens de markt. Op het Europaplein staan nu wat minder kramen en het marktterrein loopt door in de Zeestraat tot aan de inrit naar de parkeergarage onder het Havenhof.

Ook het parkeerterrein achter de Amvo blijft bereikbaar. Aan weerskanten van de Zeestraat staan nu de kramen van de markt opgesteld. Het mag gezegd worden, het ziet er veel overzichtelijker uit.