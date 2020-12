Varend erfgoed

Nieuwe sponsoren steunen vereniging Behoud de Volendammer Botters

Sinds de oprichting in 2010 heeft vereniging Behoud de Volendammer Botters al flink wat werk verzet. Ze brachten de vier laatste Volendammer Kwakken samen onder een centraal beheer zodat de restauratie, exploitatie en het behoud van deze bijzondere historische schepen optimaal geborgd kunnen worden. Naast de enorme inzet van een groot aantal vrijwilligers biedt de vereniging in samenwerking met stichting Odion ook al geruime tijd enkele waardevolle werkplekken voor volwassenen met een beperking.

Door Leonie Veerman





Op dit moment werkt de vereniging samen met de gemeente Edam-Volendam aan het Botter+ project. Met de komst van een overdekte botterwerkwerkplaats, social firm en huisvesting voor Odion krijgen de Volendammer Kwakken een veilige en waardige thuishaven. ,,Vanuit die nieuwe basis kan de focus meer komen te liggen op het optimaliseren van het culturele, educatieve en toeristische aspect van dit bijzondere Volendammer erfgoed”, vertelt penningmeester Hein Molenaar. Vanuit dit streven zet vereniging Behoud de Volendammer Botters zich momenteel belangeloos in om strategische samenwerkingen op te zetten die het aantrekken van duurzaam (kwaliteits)toerisme in de gemeente ten goede zal komen. Hein: ,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan combitickets die toegang bieden aan zowel onze scheepswerf, het Volendams museum, de Volendam Experience, het Palingsound museum en andere toeristische attracties, of zelfs geheel verzorgde trips vanuit Amsterdam, die naast de bekende bezienswaardigheden in Edam en Volendam langs bijvoorbeeld het Schooltje van Dik Trom gaan.”

De aankomende periode heeft de vereniging de ambitie om ook de VD54, de enige stalen Volendammer Kwak die is overgebleven, volledig te restaureren. ,,Dit schip ligt op dit moment nog in Enkhuizen, maar als de nieuwe scheepswerf gereed is, is het de bedoeling dat we deze weer terug naar Volendam halen en volledig in oude glorie herstellen.”

Voor al deze werkzaamheden en plannen is geld nodig. ,,Veel geld zelfs”, benadrukt Jos Sondag, die zich als enthousiaste vrijwilliger al jarenlang inzet voor het behoud van de botters. ,,Om een botter varende te houden, is elk jaar om en nabij de €25.000,- nodig voor onderhoud. Dat is natuurlijk niet niks. Culturele fondsen subsidiëren nooit meer dan 50% van de totale kosten van dergelijke projecten. We moeten het daarom echt hebben van onze sponsoren. Gelukkig zijn er veel ondernemers in Volendam die ons een warm hart toedragen.”

Gouden sponsor Restaurant Le Pompadour

Eind 2019, nog voordat het coronavirus zijn intrede deed en alle horecaondernemingen in Nederland hun deuren moesten sluiten, werd restaurant Le Pompadour gouden sponsor van vereniging Behoud de Volendammer Botters. Verlaat door alle omstandigheden werd afgelopen vrijdag door Jos Sondag aan restauranteigenaars Kino Eerdhuijzen en Jan Zwarthoed (Pom) alsnog het certificaat uitgereikt.

,,Wij vinden het geweldig om ook ons steentje bij te kunnen dragen aan het behoud van dit varend erfgoed van Volendam”, zegt Kino. ,,Deze schepen spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van bijna alle Volendamse families. Mijn eigen vader is ook zijn leven lang visser geweest. Tijdens de tweede wereldoorlog voer hij mee op de botter naar Wieringen om aardappelen te halen. Je kunt je dus voorstellen dat ik dat vissersverleden trots met me meedraag, en ik vind het daarom belangrijk dat we de laatste in tact gebleven Volendammer kwakken met zorg behouden.”

,,Voor de mensen op het terras is het natuurlijk prachtig om de historische Kwakken in de haven te zien liggen’’, zegt Jan. ,,Vooral nu er drie zijn voorzien van kerstlampjes. Met deze lange lichtkoorden die aan de mast bevestigd zijn, vormen de vier schepen in het donker het stralende middelpunt van de haven.” Penningmeester Hein geeft aan dat de lampjes een initiatief waren van Le Pompadour. Jan knikt en vult aan dat de materialen gezamenlijk beschikbaar zijn gesteld door alle horeca op de dijk. ,,Normaliter laten we altijd tweeëndertig kerstbomen plaatsen op de dijk. In verband met corona zijn dat er dit jaar zestien. De lampjes die we over hadden hebben we daarom in de masten van de botters laten hangen en het resultaat mag er zeker zijn.”

Als het aan Jan en Kino ligt wordt een deel van de Haven straks ook bestempeld als historische haven, en beschikbaar gesteld voor de bruine vloot. ,,Daar kunnen dan ook houten botters uit andere vissersdorpen in Nederland vrij aanmeren. Hetgeen uiteraard voor een prachtig gezicht kan zorgen vanaf de dijk. Er is hier inmiddels een verzoek voor ingediend bij de gemeente.”

Zilveren sponsor Steur Makelaars

Ook Erik Kwakman van Steur Makelaars nam afgelopen vrijdag van Jos Sondag het sponsorcertificaat van vereniging Behoud de Volendammer Botters in ontvangst.

Erik geeft aan dat iets dat zó specifiek bij Volendam hoort, niet verloren mag gaan. ,,De Volendammer kwakken hebben een fundamentele factor gespeeld in het ontstaan van ons dorp. Met de visserij is Volendam geworden tot wat het is, en ik vind dat je zo’n stukje bijzondere geschiedenis moet koesteren en in stand moet houden”, zegt Erik. ,,Eigenlijk zou elke ondernemer in ons dorp hier zijn steentje aan bij moeten dragen.”

,,Ik ben al twee of drie keer met Hein mee wezen zeilen op een van de Volendammer Kwakken. Dat was keer op keer een prachtige ervaring”, vertelt Erik. ,,Ik ben ontzettend trots als ik de Volendammer Kwakken zie en denk aan het enthousiasme waarmee alle vrijwilligers zich zo hard inzetten om deze prachtige schepen in stand te houden.”

,,Volgens mij heeft het gros van Volendammers er amper erg in, maar de botters zijn een van de weinige tastbare herinneringen aan oud Volendam die nog authentiek zijn. Zonder het werk dat vereniging Behoud de Volendammer Botters zou doen zou dit erfgoed binnen de kortste keren verloren gaan. En dat terwijl de schepen ook een belangrijke aantrekkingskracht hebben op toeristen. Veel inwoners hebben tegenwoordig gemengde gevoelens als ze aan het toerisme in Volendam denken, maar je moet niet onderschatten hoeveel geld en werkgelegenheid dit voor ons dorp oplevert.”

Sponsor in natura voor alle verf: Plat & Plat B.V.

Schilderwerk is een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse onderhoud van de Volendammer Kwakken. ,,En je verkijkt je er snel op, maar goede verf is kostbaar”, zegt penningmeester Hein Molenaar. ,,We zijn dan ook ontzettend blij met onze nieuwe samenwerking met Plat&Plat B.V. Zij doneren voortaan alle verf die de vereniging nodig heeft.” We zijn Schildersbedrijf Schilder + Verhoeven dan ook dankbaar voor de sponsoring van de Woodskin (houtolie/vernis) tot nu toe.

Hein vult aan: ,,Om ons zoveel mogelijk verf tegen zo min mogelijk kosten aan te kunnen bieden, heeft eigenaar en directeur Kees Plat groothandelaren Fraay Coatings BV uit Purmerend en Verfgroothandel Plug BV uit Volendam benaderd en gevraagd of ze de verf die hij voor de vereniging aanschaft tegen inkoopprijs willen leveren. Zowel Fraay Coatings als Verfgroothandel Plug BV stemde daarmee in en zijn op die manier ook indirect sponsoren van de vereniging geworden.

Voor deze bijzondere regeling nam Kees Plat van Plat & Plat B.V. afgelopen vrijdag het unieke sponsorcertificaat 'sponsoring in natura voor alle verf’ van vereniging Behoud de Volendammer Botters in ontvangst.

,,Laatst reed ik over de dijk en zag ik de kerstlichtjes aan de masten van de Botters hangen”, vertelt Kees Plat. ,,Toen bekroop me toch wel een warm gevoel van binnen. In zekere zin vormen die schepen de roots van ons dorp. Aan boord van die Volendammer Kwakken is de harde werkersmentaliteit ontstaan waar wij Volendammers nog altijd zo bekend om staan. Ik vind het belangrijk dat zo’n betekenisvol stuk geschiedenis in stand gehouden wordt.”

Kees beseft zich maar al te goed dat het onderhoud van deze schepen een kostbare aangelegenheid is. ,,Een dergelijke onderneming kan alleen maar slagen als voldoende lokale bedrijven hun steun verlenen, en ik ben trots dat wij daar met Plat&Plat ook ons deel aan kunnen bijdragen. Als het goed met je gaat, vind ik dat je dit ook moet kunnen delen met je gemeenschap.”

Word ook (zakelijk) sponsor!

Draag jij de Volendammer kwakken ook een warm hart toe? Je steunt de vereniging al vanaf €10,- per jaar. Als particuliere donateur of vriend word je op de hoogte gehouden van alle omwikkelingen en kun je meevaren. Zie ook http://volendammerbotters.nl/

Donateur

€ 10

• Ontvang 3x per jaar de nieuwsbrief

• Vaar 1x per jaar mee op een donateursdag

Vriend

€ 50

• Ontvang 3x per jaar de nieuwsbrief

• Vaar meerdere keren per jaar mee

Voor bedrijven is er de mogelijkheid om bronzen, zilveren of gouden sponsor te worden.

Bronzen sponsor

€ 375

• Ontvang 3x per jaar de nieuwsbrief

• Vermelding op de website

• Vaar 1 dagdeel per jaar mee met 1 van de schepen

of vaar 1 dag per 2 jaar mee met 1 van de schepen

Zilveren sponsor

€ 750

• Ontvang 3x per jaar de nieuwsbrief

• Vermelding op de website

• Vaar 1 dag per jaar mee met 1 van de schepen

of vaar per jaar 1 dagdeel mee met 2 van de schepen

Gouden sponsor

€ 1500

• Ontvang 3x per jaar de nieuwsbrief

• Vermelding op de website

• Vaar 2 dagen per jaar mee met 1 van de schepen

• Vaar per jaar 1 dag mee met 2 van de schepen

Huidige sponsoren:

