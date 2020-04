Nieuwe vrachtwagencombinatie voor HSB

Vrijdag was er een feestelijk moment achterop de werf bij HSB. De nieuwe Scania vrachtwagencombinatie werd afgeleverd, deze is ter vervanging van de oude DAF, die na 11 jaar trouwe dienst zo’n 380.000 km op de teller had staan.

De nieuwe vrachtwagen zal worden ingezet voor het transport van materieel van en naar de bouwplaatsen van HSB. Uiteraard is de vrachtwagencombinatie volledig uitgevoerd in de zo kenmerkende HSB kleuren. De nieuwe vrachtwagen is voortgekomen uit een mooie samenwerking tussen verschillende bedrijven.

Hierbij gaat dank uit naar Johan Tol (Piedewat) voor de zorgvuldige samenstelling van de nieuwe HSB vrachtwagencombinatie en chauffeur Johan Mooijer (Clif) worden veel veilige kilometers toegewenst met deze prachtige combinatie!