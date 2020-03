Corona maatregelen aangescherpt

Nieuws vanuit het bisdom en de parochie (Volendam)

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen woden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Uitvaarten in onze kerk (Volendam) gaan wel door maar met een beperkt aantal bezoekers en in goed overleg met familie, uitvaartonderneming en de parochie. De doopjes in beide kerken gaan wel door. Aanstaande zondag zal de eucharistieviering van 09.45 uur (zonder parochianen) live uitgezonden worden op L.O.V.E. TV.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de vieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om begrip en gebed.

Pastoor Paul Stomph