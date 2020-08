Nog echte tuinen in Volendam

Tussen alle betonnen ‘achterstraatjes’ van Volendam zijn soms nog echte tuinen te vinden. Hier spreekt men meestal van een voor- en achterstraatje. Verreweg de meeste Volendammers gooien hun tuintje zelfs het liefst vol beton, met uitzondering van een klein afvoerputje om het sopwater mee weg te spoelen na het schrobben.

Toch zijn er ook in Volendam nog mooie tuinen te vinden. De Nivo bezocht enkele van deze prachtige groene oases en maakte er kleurrijke foto’s. Hoewel de eigenaren van de tuinen toegeven dat zo’n tuin nog best wat onderhoud vergt (denk aan maaien, onkruid wieden en snoeien), beweren zij ook unaniem dat dit niet opweegt tegen alle voordelen: zoals goede afwatering, verkoeling in de zomer en simpelweg het plezier dat het oplevert.