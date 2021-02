Nostalgisch bord

Op de kruising Cornelis Bolding- met de Adrianus Bleijsstraat hangt onder het naambord al vele jaren een verkeersbord. Dat geeft aan dat de automobilisten hier moeten letten op verkeersdrempels in de woonwijk.

Een voorbijgangers merkte op dat dit toch wel een nostalgisch bord is met een tekening erop die aan de 60’er jaren doet denken. In het verleden hingen er meerdere van deze drempelborden in Volendam. In de loop der jaren zijn de meeste ervan verwijderd. Voor zover bekend hangt er alleen nog zo’n bord in de Adrianus Bleijsstraat.