‘Een pop-up restaurant in Spaander. Hoe gaaf is dat?’

NR27, het kloppende hart in de keuken

Hij behoeft in en rond Volendam geen introductie meer. Niels Runderkamp. De telg van de beroemde slagersfamilie – en inmiddels bekend tv-kok – gaat zijn eigen weg. Onder de naam NR 27 wil hij zijn culinaire creativiteit tot uiting brengen. ‘Ik wil de keuken de uitstraling geven die het verdient.’

Door Jan Koning





,,Bevroren vingers en vier keer overgeven voor ik naar school ging”, vertelt Niels Runderkamp met een grote lach op zijn gezicht. Hij zit overduidelijk goed in zijn vel. ,,Dat was dus hoe mijn carrière in de slagerij begon. Met gehakt draaien. Je had toen nog van die kleine machines waarin je het gehakt echt erin moest drukken met je vingers. IJskoud, maar ja, ik wilde een surfplank en die moest ik verdienen.”

Niels verdient de surfplank en het respect van zijn vader die het er ook heel moeilijk mee heeft als zijn enige zoon aangeeft het familiebedrijf te verlaten.,,Weet je, je ouders willen gewoon het beste voor je en in de slagerij had ik het goed voor elkaar. Mijn kostje was gekocht, zogezegd. Met een goed pensioen in het vooruitzicht. Ik kon echter mijn creativiteit niet meer kwijt binnen het bedrijf en dat botste op een gegeven moment van beider kant. Dus heb ik aangegeven dat het voor iedereen beter zou zijn als ik voor mezelf verder zou gaan.”

NR27

Maandenlang is zijn droom in nevelen gehuld, wat er voor zorgt dat zijn familie vol met vragen zit. ,,Ze vroegen me continu wat ik dan ging doen, maar hiermee stelden ze eigenlijk de verkeerde vraag. Het gaat er namelijk niet om wát ik ga doen, maar vooral waarom. Ik wil die langgekoesterde droom najagen. Mijn stempel drukken op de keukens in Nederland. De plek waar we nog echt verbonden zijn met elkaar en waar ik zoveel aan te danken heb.”

De droom gaat de naam NR27 dragen. Het nummer dat een speciale betekenis heeft voor Niels. ,,Op mijn 27e heb ik mijn vrouw Marga ontmoet en dat is echt een omslagpunt in mijn leven geweest. Daarnaast ben ik ook geboren op de 27e. Ik beschouw het dus als mijn geluksgetal en op deze manier vernoem ik het bedrijf als het ware naar mijn vrouw.”

,,Binnen NR27 staat de keuken centraal. Ik wil deze plek – die zo’n belangrijke rol speelt in elk huishouden – de waardering geven die het verdient. Dit doe ik door middel van mooie oliën, kruiden en soya’s. Deze zijn niet alleen een lust voor de smaakpapillen, maar ook voor het oog. Dit vanwege de prachtige verpakking die eigenlijk duurder is dan de inhoud zelf. Hiermee krijgt de keuken een prachtige uitstraling.” De producten uit de NR27 lijn – die allen apart genummerd zijn – dienen volgens Niels dan ook een prominente plek in de keuken te krijgen. ,,En zeker niet weggestopt te worden in het keukenkastje.”

Droom

NR27 staat symbool voor de 27e droom die Niels verwezenlijkt. De eerste tien zijn nog gereserveerd voor een boot of een mooi huis, maar verder worden alle nummers stuk voor stuk ingevuld. ,,Je moet altijd iets hebben om te dromen en ik ben van plan ze allemaal waar te maken. Dat begint nu dus met deze lijn waar ik behalve de oliën, specerijen en soja’s ook mijn eigen Food Truck, de pop-up restaurants en uiteraard de Lounge Klipper in heb verwerkt.”

Er komt verder straks een eigen pop-up store in Hotel Spaander. Op steenworp afstand van waar eigenlijk alle Runderkamp-telgen geboren zijn. Hoe gaaf is dat?”

,,De ultieme droom is om mijn producten te kunnen verkopen op Schiphol. Die droom zal ik in de komende tijd zeker najagen. Verder zijn er gesprekken met verschillende groothandels en supermarkten gaande. Daar kan ik nog niet teveel over kwijt. Karma werkt bij mij namelijk op de eerste etage en ik wil niet dat ik die teveel tegen de borst stoot. Dat ik mezelf al rijk ga rekenen voor de samenwerking echt een feit is. Dan heb ik het idee dat ik het verpest en ik wil dat dit echt een enorm succes wordt.”