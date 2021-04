Nu één grotere testunit aan de Parallelweg

Sinds woensdag 31 maart staat er een testunit in Volendam. Deze staat op de parkeerplaats aan de Parallelweg. Deze is in de plaats gekomen van de twee testbussen die op dezelfde plek stonden.

De testunit heeft een capaciteit van 400 testen per dag. De toeloop in Volendam is aanzienlijk en met de uitbreiding van de testcapaciteit kan de GGD iedereen snel van een test blijven voorzien.