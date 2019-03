Theatertour 3JS andermaal magistraal muzikale reis door de tijd

Ode aan kroonjuwelen

Tal van Tribute-bands in den lande laten de muziek van die ene artiest of die weergaloze band herleven. De 3JS hebben de gave om ze in één avond te verpakken, die kroonjuwelen van iconen als The Beatles, The Stones, The Doors, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Elvis Presley, Prince en Coldplay. Het decor uit de vorige eeuw, de Polygoon-stem, de heupbeweging van Elvis, de moonwalk van Michael, de interessante anekdotes, uitgedost als hippies, de oerscherpe gitaarsolo’s, de uitmuntende zang. De theatertour Heroes of Music is – wederom – een fenomenaal eerbetoon aan de groten der aarde, waarvan enkelen van boven zullen kijken en knikken: het is niet alleen goed, het is fantastisch.

Door Eddy Veerman

Waarom kruipen de 3JS zo graag in de huid van de artiesten die de grootste hits aller tijden maakten? Ze hebben eerbied voor de monumenten op muzikaal gebied, putten er inspiratie uit en koesterden ook die jongensdroom. Bewonderd worden om wat je kan, het rock & roll-leven even aanraken, spelen in grote stadions, voor miljoenenpubliek.

Het is daarom dat de Volendammers de composities willen ontleden van hun idolen én die zo perfectionistisch mogelijk na kunnen willen spelen. Ze maakten al eerder een reis door de tijd, met de theatertour ‘Bronnen’, waarin evergreens overliepen in hun eigen liedjes.

Toen smolten de twee entiteiten van de 3JS samen, want stellen dat de 3JS op hun best zijn als ze coveren, zou hun eigen muziek absoluut tekort doen. De songs van de 3JS zelf moet je echt (willen) ontdekken, want die komen niet vanzelf tot je, daar waar de liedjes van hun helden mondiaal vanzelfsprekend hun weg wel vonden richting de muziekliefhebber.

Jan, Jaap en Jan laafden zich zoals veel dorpelingen als tieners aan de muziek van hun ‘Heroes’. Dat ging van generatie op generatie, een mechanisme waar inmiddels verandering in op lijkt te treden. Veel tieners van nu kennen de muziek van toen nog nauwelijks.

Heroes of Music

is – wederom – een

fenomenaal eerbetoon

aan de groten der aarde

Eén bezoek aan het theater en hun dorpsgenoten van de 3JS en ze zullen ongetwijfeld meer willen luisteren van de halfgoden van weleer. De wijze waarop de mannen na het verhaal achter Bob Dylan’s ‘Blowing in the wind’ door Jaap Kwakman ‘Don’t be cruel’ neerzetten, schreeuwt om meer van Elvis, maar dat geldt naderhand ook voor andere artiesten. Van The Beatles volgt wel een medley, omdat de Britten op die wijze in de vorige eeuw de toen razend populaire ‘Ed Sullivan Show’ op de Amerikaanse televisie aandeden.

Het decor van toen is nagebootst in de Nederlandse theaters en op een levensgrote tv zijn de vergeelde beelden van toen te zien. Details zijn medebepalend voor de sfeer en als het om de muziek en zang gaat, dan moet alles kloppen. Want de Volendammers zijn perfectionisten. ,,Iedereen kent deze nummers van voor naar achter en weet hoe ze klinken. Als de sound niet klinkt zoals het origineel dan is het niet goed”, zei Jan Dulles al na de try-out in Beverwijk. Doelend op de verandering in de setlist, waar aanvankelijk ‘Don’t stop me now’ van Queen en een liedje van Ziggy Stardust (David Bowie) op prijkten, maar vervolgens werd gekozen voor ‘Under pressure’ van Queen én Bowie samen. Op dat duet tussen Dulles en De Witte werd direct lovend op gereageerd door het publiek.

Dulles: ,,We willen alle sounds zo goed mogelijk benaderen. Dat zijn er nu veel meer dan tijdens de ‘U2-tour’, daarom is de uitdaging nu vele malen groter.”

Tijdens die uitvoering van de Joshua Tree-tour van U2 waren de theaters uitverkocht en die status wordt ook nu weer nagenoeg benaderd. Dat verdienen deze ambassadeurs van de muziek, die schitteren met Michael Jackson’s ‘Billie Jean’, ‘Let’s go crazy’ van Prince (gezongen door Jan de Witte), ‘Fix you’ van Coldplay, maar ook songs van Pink Floyd, Neal Young en Led Zeppelin. ‘Black’ van Pearl Jam werd al vaker geïmiteerd, maar nooit eerder door de 3JS mét band.

,,Ik vind James Brown (‘A man’s world’, red.) leuk om te doen”, aldus Dulles. Het geeft aan dat de grote uitdaging niet alleen in de uitvoering van de composities zit, maar ook in het vertolken van de verschillende zangstemmen. ,,Mijn stembanden moesten wennen en ik vroeg me eerlijk gezegd ook af of ik het zou redden. Het maakte me in het begin wat nerveus, als je een paar keer gespeeld hebt, kun je gaan genieten, net als het publiek.”

Voor de muziekliefhebbers uit onze gemeente zijn nog mogelijkheden in Heerhugowaard en Alkmaar, om deze andermaal magistraal muzikale reis door de tijd van de J’s te aanschouwen. Ondertussen gaan voor de mannen nieuwe deuren richting de toekomst open. Naast de theatertour doen zij deze maanden met hun pop- en rocksongs acht clubs in de grote steden aan, als opstap naar de festivals van deze zomer.

Foto: Mariska ter Brake