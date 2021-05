Oefening van het duikersteam in de haven

Maandagmiddag vond in de haven van Volendam een oefening plaats van het duikteam van Brandweer Purmerend. Onder hen was ook het Volendamse lid van het duikteam Nadine Vermeulen. Met een tafelwagen werd een auto naar de bodem van de haven gehesen.

Hierin zat een pop, die de duikers uit de benarde positie moesten bevrijden. Enkele duikers gingen in het water tijdens deze oefening die enkele uren in beslag nam. Het gebeuren trok veel bekijks van de bezoekers op de dijk.

Vanaf de terrassen en beunen hadden de dagjesmensen een mooi uitzicht op deze oefening van het duikersteam. Menigeen vroeg zich af of er weer iets ergs was gebeurd, maar gelukkig betrof het een oefening, zodat het duikteam goed getraind blijft voor als de nood echt aan de man is.